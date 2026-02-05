Warga Korea Pertama Kali Terpilih Menjadi Presiden USC

Photo : YONHAP News

Universitas Southern California (USC), salah satu universitas swasta ternama di wilayah barat Amerika Serikat, untuk pertama kalinya menunjuk seorang presiden keturunan Korea-Amerika.Menurut USC pada Kamis (05/02), Dewan Pengurus universitas tersebut secara bulat memilih Kim Byung-soo, sebagai presiden ke-13 USC.Didirikan pada tahun 1880, ini merupakan pertama kalinya seorang keturunan Korea menjabat sebagai presiden USC.Kim, sebelumnya menjabat sebagai presiden sementara sejak Juli tahun lalu.Ketua Dewan Pengurus USC, Susan Nora Johnson, mengatakan bahwa pemilihan Kim melalui pemungutan suara bulat mencerminkan kepercayaan luas dewan terhadap kepemimpinannya.Ia menambahkan bahwa integritas yang ditunjukkannya selama menjabat sebagai presiden sementara, sikap hormatnya terhadap komunitas universitas, serta keberaniannya dalam mengambil keputusan yang kompleks dan sulit, mencerminkan nilai-nilai inti universitas.Selama menjabat sebagai presiden sementara, Kim menjalankan kebijakan kampus yang menaruh perhatian pada dampak kecerdasan buatan terhadap pendidikan dan industri, termasuk dengan menyelenggarakan “AI Summit” pertama di universitas tersebut.