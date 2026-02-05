Kemenhan Korsel Lanjutkan Pembahasan Efisiensi Pengelolaan DMZ Bersama UNC

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan tengah berkoordinasi dengan Komando PBB mengenai langkah-langkah untuk mengelola Zona Demiliterisasi (DMZ) secara efektif, sambil menjaga stabilitas sistem gencatan senjata di Semenanjung Korea.Seorang pejabat Kementerian Pertahanan menyampaikan pernyataan resmi tersebut dalam jumpa pers pada Jumat (06/02), menanggapi laporan media yang menyebutkan bahwa kementerian telah mengusulkan pengelolaan bersama DMZ kepada pihak Amerika Serikat.Dilaporkan bahwa Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengusulkan agar area DMZ di sisi selatan hingga dua kilometer dari Garis Demarkasi Militer (MDL) dikelola dengan pembagian kewenangan, di mana wilayah di utara pagar pembatas tetap berada di bawah kewenangan Komando PBB (UNC), sementara wilayah di selatan pagar pembatas dikelola oleh militer Korea Selatan.Pejabat tersebut menjelaskan bahwa sejak 2011, terlepas dari pergantian pemerintahan, telah berlangsung pembahasan berkelanjutan terkait isu ini.Ia menambahkan bahwa sejak awal tahun ini, pembahasan di tingkat kerja kembali digelar untuk meninjau penyesuaian yang lebih realistis serta peningkatan efisiensi pengelolaan DMZ. Kini, pembahasan tersebut masih terus berlangsung.