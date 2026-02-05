Olimpiade Musim Dingin 2026 Resmi Dimulai, 116 Medali Emas Diperebutkan

Photo : YONHAP News

Olimpiade Musim Dingin Milano-Cortina d’Ampezzo 2026 resmi dimulai pada Sabtu (7/2) pukul 04.00, diawali dengan upacara pembukaan yang digelar di Stadion Olimpiade San Siro, Milan, Italia.Olimpiade musim dingin tahun ini berlangsung selama 17 hari. Dalam sejarah Olimpiade modern, ini merupakan pertama kalinya nama resmi olimpiade mencantumkan dua lokasi.Di Milan akan digelar cabang olahraga seluncur es dan hoki es, sementara di Cortina d’Ampezzo akan berlangsung kompetisi ski, bobsleigh, dan curling.Pada olimpiade kali ini, berdasarkan data pendaftaran per Kamis (05/02), sebanyak 2.916 atlet dari 93 Komite Olimpiade Nasional, termasuk Individual Neutral Athletes, atlet yang tidak membawa nama negara, akan berpartisipasi. Mereka akan bersaing dalam delapan cabang olahraga dan 16 nomor, memperebutkan 116 medali emas.Dari Korea Selatan, sebanyak 71 atlet akan ambil bagian dalam 12 nomor pertandingan. Tim Korea menargetkan sedikitnya tiga medali emas dan berambisi menembus 10 besar klasemen perolehan medali.