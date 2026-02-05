Menlu Cho Sampaikan Tekat Korsel Implementasikan Perjanjian Perdagangan

Photo : KBS News

Menteri Luar Negeri Cho Hyun mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyampaikan ketidakpuasan pemerintahan Trump terhadap penundaan implementasi perjanjian perdagangan bilateral yang disepakati tahun lalu.Dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Korea Selatan di Washington pada Kamis (05/02), Cho mengatakan kepada rekan-rekannya dari AS bahwa Seoul tidak sengaja menunda legislasi yang terkait dengan undang-undang khusus tentang investasi ke AS.Meskipun hubungan AS-Korea Selatan tidak dalam kondisi buruk, namun suasana internal di AS terkait implementasi perjanjian perdagangan tidak menguntungkan.Cho pun menjelaskan komitmen kuat Korea Selatan untuk melaksanakan perjanjian perdagangan tersebut.Pada Juli 2025, Seoul dan Washington sepakat untuk menurunkan tarif AS atas barang-barang Korea Selatan dari 25 persen menjadi 15 persen sebagai imbalan atas janji Seoul untuk berinvestasi sebesar 350 miliar dolar AS di AS dan membeli produk energi AS senilai 100 miliar dolar AS.Namun, pekan lalu Presiden AS Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif kembali menjadi 25 persen, karena Dewan Perwakilan Rakyat Korea Selatan belum mengesahkan rancangan undang-undang yang memberikan lampu hijau untuk investasi tersebut.Cho juga bertemu dengan Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer yang memahami dampak kenaikan tarif terhadap barang-barang Korea Selatan, tetapi mendesak Seoul untuk menunjukkan kemajuan cepat terkait investasi strategis di AS dan pengurangan hambatan nontarif.Cho menambahkan bahwa ia juga bertemu dengan anggota Kongres untuk meminta dukungan mereka terkait kerja sama nuklir sipil, kapal selam nuklir, dan industri galangan kapal.Seoul akan terus mencari penyelesaian melalui komunikasi yang erat antara otoritas diplomatik.