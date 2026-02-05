Lee Tekankan Pentingnya Pembangunan Regional untuk Tingkatkan Daya Saing

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung mengatakan bahwa pembangunan kereta api darat yang menghubungkan wilayah Geoje, Goseong, dan Gimcheon di provinsi Gyeongsang bagian tenggara bukanlah sekadar proyek kereta api, melainkan awal dari transformasi wilayah yang akan memberikan momentum pertumbuhan regional.Dalam upacara peletakan batu pertama proyek kereta api pada Jumat (06/02), Lee mengatakan acara tersebut akan dikenang secara historis sebagai hari yang menandai dimulainya pertumbuhan yang dipimpin oleh pembangunan regional.Kereta api darat selatan direncanakan selesai pada 2030, dan setelah beroperasi, waktu tempuh dari Seoul ke Geoje diperkirakan berkurang menjadi dua jam 50 menit dari empat jam.Presiden mengatakan bahwa sentralisasi di kawasan ibu kota sudah tidak efisien dalam sumber daya dan peluang, seperti harga perumahan yang naik tajam dan penurunan populasi yang signifikan di daerah.Lee mengatakan industri dirgantara di wilayah tenggara Jinju dan Sacheon, serta industri galangan kapal dan maritim di Geoje akan dihubungkan dengan pusat distribusi darat untuk meningkatkan daya saing regional.Dia menambahkan bahwa kompleks industri yang dibangun di sepanjang jalur kereta api akan membantu menggerakkan ekonomi regional dan menarik generasi muda melalui penciptaan lapangan kerja.