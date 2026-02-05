Atlet Snowboard Kim Sang-kyum Raih Medali Pertama Korsel di Olimpiade Musim Dingin 2026

Photo : YONHAP News

Atlet snowboard Kim Sang-kyum berhasil meraih medali pertama Korea Selatan di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 yang dimulai pada Jumat (06/02) lalu.Kim meraih medali perak dalam lomba paralel giant slalom putra pada Minggu (08/02) setelah tertinggal 0,19 detik dari Karl Benjamin dari Austria yang meraih medali emas.Dengan prestasi ini, Kim memastikan medali pertama Korea Selatan di Olimpiade Musim Dingin 2026 dan menjadi atlet Korea Selatan ke-400 yang meraih medali Olimpiade.Kim, yang berusia 37 tahun, adalah atlet snowboard berpengalaman yang berkompetisi di Olimpiade untuk keempat kalinya sejak Olimpiade Musim Dingin 2014 di Sochi.Prestasi terbaiknya di Olimpiade adalah finis di posisi ke-15 pada Olimpiade PyeongChang 2018.Di Kejuaraan Dunia Snowboard Federasi Ski Internasional (FIS), ia meraih medali perak dan perunggu pada musim 2024-2025.