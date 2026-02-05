Cetak Sejarah, Partai Demokrat Liberal Jepang Menang Mutlak dalam Pemilu Jepang

Photo : YONHAP News

Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi meraih kemenangan telak yang bersejarah dalam pemilihan umum yang digelar pada Minggu (08/02) kemarin. LDP berhasil mengamankan jumlah kursi terbanyak sepanjang sejarah pelaksanaan pemilu di negara tersebut.Berdasarkan laporan media Jepang Kyodo News dan NHK pada Senin (09/02), LDP berhasil merebut 316 kursi dari total 465 kursi yang diperebutkan. Perolehan tersebut melampaui ambang batas mayoritas dua pertiga di Majelis Rendah dan menunjukkan lonjakan sebanyak 128 kursi dari posisi partai di parlemen saat ini.Pencapaian ini tercatat sebagai jumlah kursi tertinggi yang pernah dimenangkan oleh LDP dalam pemilihan umum sejak partai tersebut didirikan pada tahun 1955.Media Jepang menyebutkan bahwa keberhasilan terbaru ini menandai pertama kalinya sebuah partai tunggal berhasil mengamankan mayoritas dua pertiga di Majelis Rendah sejak berakhirnya Perang Pasifik.Dengan melampaui garis mayoritas dua pertiga atau sebanyak 310 kursi, LDP kini memiliki kekuatan politik untuk mengamandemen konstitusi. Selain itu, partai pimpinan Takaichi ini dapat mengesahkan rancangan undang-undang yang sebelumnya ditolak oleh Majelis Tinggi, di mana koalisi penguasa saat ini masih menjadi minoritas.