Korut Siap Gelar Kongres Partai Buruh Ke-9 Akhir Bulan Ini

Write: 2026-02-09 10:41:08Update: 2026-02-09 10:42:36

Photo : YONHAP News

Korea Utara akan menyelenggarakan Kongres ke-9 dari Partai Buruh Korea (WPK) yang berkuasa pada akhir bulan ini.
 
Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) milik Korea Utara melaporkan pada Minggu (08/02) bahwa keputusan tersebut ditetapkan dalam pertemuan ke-27 Biro Politik Komite Sentral ke-8 WPK. 
 
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-unpada Sabtu (07/02).
 
Dalam pertemuan tersebut, para pejabat meninjau dan menyetujui kualifikasi para delegasi, susunan badan eksekutif, presidium, dan sekretariat, serta dokumen-dokumen yang akan diajukan dalam kongres mendatang.
 
KCNA mengabarkan bahwa Kim memberikan pujian atas persiapan yang telah dilakukan untuk pertemuan besar tersebut. Selain itu, ia menggarisbawahi prinsip-prinsip serta tugas-tugas spesifik guna memastikan kesuksesan acara tersebut.
 
Selama kongres berlangsung, Korea Utara diperkirakan akan meninjau berbagai pencapaian selama lima tahun terakhir. Selain itu, mereka akan memaparkan arah kebijakan untuk lima tahun ke depan, yang secara efektif menjadi cetak biru tata kelola pemerintahan negara tersebut.
 
Perhatian dunia kini tertuju pada pernyataan yang akan disampaikan oleh Kim Jong-un, khususnya mengenai arah kebijakan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat.
