Menteri Pertahanan Korsel dan Arab Saudi Bahas Inovasi Pertahanan

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman Al Saud di Riyadh di Arab Saudi pada hari Minggu (08/02).Badan Pengembangan Pertahanan Korea Selatan dan Arab Saudi menandatangani nota kesepahaman (MOU) urusan kerja sama penelitian dan pengembangan bidang pertahanan.Dua Menteri Pertahanan menilai bahwa penandatanganan MOU jadi landasan untuk membentuk kerangka kerja sama yang saling menguntungkan di bidang penelitian, teknologi pertahanan, inovasi sistem pertahanan, dan lainnya.Menteri Ahn juga mengajak Menteri Khalid bin Salman ke Korea Selatan dalam tahun ini.Menurut Menteri Khalid bin Salman, pengalaman dan teknologi yang unggul dari Korea Selatan berkontribusi untuk memperkuat daya pertahanan Arab Saudi sehingga kerja sama akan terus dilakukan.Selain pertemuan tersebut, Menteri Ahn juga berpartisipasi di Pameran Pertahanan Dunia atau World Defense Show 2026 ke-3 yang digelar di Riyadh, dan mendengarkan pandangan terkait ekspor bidang pertahanan Korea Selatan.Pameran Pertahanan Dunia menghadirkan 700 unit perusahaan bidang pertahanan dari 80 negara di dunia.