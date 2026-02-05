Perketat Aturan, WNA Pembeli Properti di Korsel Wajib Lampirkan Rencana Pendanaan dan Status Kependudukan

Photo : YONHAP News

Warga negara asing yang ingin melakukan transaksi real estat di Korea Selatan dalam waktu dekat diwajibkan untuk menyatakan status kependudukan mereka serta menyerahkan rencana pendanaan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan kenaikan harga rumah.Kementerian Pertanahan Korea Selatan mengumumkan peraturan yang lebih ketat tersebut pada Senin (09/02). Kebijakan ini akan mulai berlaku pada Selasa (10/02) sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan spekulasi real estat oleh pihak asing.Berdasarkan aturan baru tersebut, setiap warga negara asing yang berniat membeli rumah di Korea Selatan diwajibkan menunjukkan bukti visa yang valid serta bukti tempat tinggal atau lokasi menginap untuk jangka waktu setidaknya 183 hari.Regulasi tersebut juga mengharuskan pembeli rumah untuk menyerahkan rencana pendanaan pengadaan, termasuk bukti saldo bank, pinjaman, serta rincian lembaga pemberi pinjaman.Tahun lalu, kementerian menemukan 416 transaksi real estat mencurigakan yang melibatkan pembeli berwarga negara asing. Temuan tersebut telah dilaporkan kepada lembaga terkait seperti Layanan Bea Cukai Korea, Kementerian Kehakiman, dan Badan Kepolisian Nasional.Pihak kementerian menyatakan bahwa perubahan aturan ini akan menjadi landasan bagi pemantauan yang lebih menyeluruh terhadap transaksi yang tidak wajar serta aliran dana ilegal yang masuk ke pasar properti.Pemerintah menegaskan akan terus merespons secara tegas setiap aktivitas ilegal di pasar real estat guna melindungi pembeli non-spekulatif yang memang berencana untuk menempati rumah baru mereka.