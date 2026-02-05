Korsel Sampaikan Keresahan Soal Regulasi Impor dari Uni Eropa

Photo : YONHAP News

Direktur Jenderal Urusan Negosiasi Perdagangan Kwon Hye-jin mengunjungi Strasbourg Perancis, dan Brussel, Belgia mulai hari 9-12 Februari untuk memecahkan masalah urusan baja dan besi.Kwon bertemu dengan pejabat utama dari Parlemen Eropa dan Badan Eksekutif Uni Eropa untuk menyampaikan kegelisahan perusahaan Korea Selatan terhadap pengurangan jumlah impor melalui Tariff Rate Quota (TRQ) yang diberlakukan pada semester kedua tahun ini.Dia menekankan bahwa langkah tersebut harus dilaksanakan sesuai norma internasional, dan akan meminta kepada Uni Eropa sebagai mitra Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) agar langkah tersebut tidak mengganggu ekspor baja Korea Selatan ke Uni Eropa.Kwon juga akan berpartisipasi di rapat pejabat tingkat tinggi untuk reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang digelar di Brussel, Belgia untuk membahas langkah pengaktifan sistem perdagangan multilateral yang dikuasai oleh WTO bersama Uni Eropa, Jepang, Inggris, dan lainnya.