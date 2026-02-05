KDI: Konsumsi dan Produksi Korsel Terus Menunjukkan Tren Positif

Photo : YONHAP News

Korea Development Institute (KDI) melaporkan adanya tanda-tanda perbaikan yang berkelanjutan pada sektor konsumsi dan produksi nasional Korea Selatan.Dalam laporan Tren Ekonomi Bulanan yang dirilis pada Senin (09/02), KDI menyatakan bahwa peningkatan produksi secara bertahap, yang berpusat pada industri jasa, terus berlanjut di tengah membaiknya tingkat konsumsi masyarakat.KDI telah menggunakan istilah-istilah positif, termasuk "perbaikan" dan "peningkatan", untuk mendeskripsikan kondisi ekonomi sejak November tahun lalu.Pada Desember lalu, output industri tumbuh sebesar 1,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini tetap terjadi meskipun ada kontraksi di industri konstruksi, berkat lonjakan output di sektor jasa yang mencapai 3,7 persen. Sementara itu, produksi di sektor pertambangan dan manufaktur terpantau turun tipis 0,3 persen pada periode yang sama.KDI mencatat bahwa meskipun tekanan pada sentimen bisnis mulai mereda, risiko eksternal justru tampak meningkat. Risiko tersebut mencakup kemungkinan kenaikan tarif oleh Amerika Serikat serta volatilitas harga minyak dunia.Di sisi lain, penjualan ritel yang menjadi indikator utama konsumsi naik sebesar 1,2 persen. Selain itu, rata-rata ekspor harian pada Januari tercatat ekspansi sebesar 14 persen, yang didorong oleh kuatnya performa ekspor semikonduktor.