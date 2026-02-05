AU Korsel dan AS Latihan Buddy Squardron Pertama Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Angkatan Udara (AU) Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan Buddy Squadron pertama pada tahun ini mulai hari Senin (09/02). Latihan akan berlangsung hingga Jumat(13/02) mendatang di Pangkalan Udara Osan di Pyeongtaek, Provinsi Gyeonggi.Latihan Buddy Squadron adalah latihan militer gabungan di udara tingkat batalion antara Korea Selatan dan AS yang digelar di pangkalan militer AU dua negara secara bergantian sejak tahun 1991 lalu.Jumlah latihan tahun ini diatur menjadi empat sesi dari delapan sesi dengan menambahkan jumlah jet tempur yang dikerahkan sebagai langkah yang mempertimbangkan kekuatan militer.Untuk latihan kali ini, jet tempur KF-16 dari Korea Selatan dan F-16 dari AS dikerahkan, serta juga melibatkan F-35A, FA-50, dan lainnya dari AU Korea Selatan untuk operasi gabungan jet tempur generasi keempat dan kelima.Latihan tersebut dilaksanakan berbasis skenario perang modern untuk mempelajari berbagai taktik militer.