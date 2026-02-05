Pemesanan Tiket Gratis Konser BTS Dibuka 23 Februari

Photo : YONHAP News

Pesanan tiket gratis untuk konser BTS "BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG" dibuka pada tanggal 23 Februari mendatang.Konser digelar sekaligus merilis album ke-5 "ARIRANG" tanggal 21 Maret mendatang.BTS akan mengumumkan cara pembelian tiket gratis melalui platform Weverse pada pukul 00.00 hari Senin (09/02).Pesanan tiket konser BTS kali ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu tiket gratis, dan tiket undian global Weverse terhadap anggota berbayar fan klub "ARMY."Tiket gratis bisa dipesan oleh siapa saja pada pukul 20.00 KST pada 23 Februari melalui NOL Ticket. Sebelumnya, NOL Ticket akan memberikan penjelasan pembelian tiket pada pukul 12.00 KST tanggal 20 Februari mendatang.Undian global Weverse untuk "ARMY" adalah undian yang memberikan tiket kepada anggota Weverse yang membeli album ke-5 selama periode undian. Rincian terkait diumumkan pada tanggal 10 Februari mendatang melalui Weverse.Sementara, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul menyatakan bahwa pihaknya akan berfokus pada keselamatan dan kerumunan orang untuk konser BTS di Gwanghwamun Square.Polisi memprediksi bahwa kira-kira 230 ribu hingga 260 ribu orang berkumpul di Gwanghwamun Square sekitar Istana Gyeongbokgung. Polisi akan memperhatikan lokasi konser sehingga bisa mencegah kecelakaan.Polisi juga mengumumkan langkah lanjutan atas aksi ilegal terkait penjualan tiket di online.