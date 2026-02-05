Presiden Lee Ucapkan Selamat Kepada PM Takaichi Atas Kemenangan di Pemilu

Photo : YONHAP News / AFP

Presiden Lee Jae Myung menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan mutlak Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin Perdana Menteri Sanae Takaichi di pemilu sela Jepang hari Senin (09/02) melalui media sosial X.Lee menyatakan bahwa dia berharap agar Jepang berkembang secara lebih baik di bawah kepemimpinan PM Sanae.Dia juga menekankan bahwa Korea Selatan dan Jepang membuka ufuk baru demi hubungan 60 tahun ke depan melalui pertemuan antara dua negara pada bulan Januari lalu, serta diharapkan kerja sama dua negara terus berlanjut berbasis kepercayaan dan persahabatan.Presiden Lee berharap agar dia segera bertemu dengan PM Sanae di Korea Selatan dalam waktu dekat.Partai Demokrat Liberal meraih kursi terbanyak dalam sejarah, yaitu 316 kursi yang melebihi jumlah dua per tiga kursi yang dibutuhkan di majelis rendah parlemen yang beranggotakan 465 kursi.