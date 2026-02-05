Komisi Khusus Untuk Membahas RUU Khusus Investasi di AS Dibentuk

Photo : YONHAP News

Majelis Nasional Korea Selatan membentuk komisi khusus untuk membahas pemrosesan Rancangan Undang Undang (RUU) Khusus Investasi di Amerika Serikat (AS) yang menangani langkah lanjutan negosiasi tarif AS pada hari Senin (09/02).Komisi Khusus dibentuk berbasis pasal ke-44 UU Parlemen untuk memeriksa RUU terkait nota kesepahaman (MOU) mengenai investasi strategis yang ditandatangani oleh pemerintah Korea Selatan dan AS pada tanggal 14 November lalu.Komisi tersebut terdiri dari 16 orang termasuk Ketua Komisi, serta 8 anggota dari Partai Demokrat Korea, 7 dari Partai Kekuatan Rakyat, dan 1 dari non badan negosiasi.Komisi Khusus memiliki hak pemeriksaan atas RUU, dan semua agenda ditangani sesuai kesepakatan antara partai berkuasa dan oposisi.RUU Khusus Investasi di AS diperkirakan akan diselesaikan oleh partai berkuasa dan oposisi sebelum tanggal 9 Maret mendatang.