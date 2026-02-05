Olahraga Tim Anggar Epee Beregu Putri dan Putra Korsel Meraih Medali Perak

Tim anggar nomor degen (epee) beregu putra dan putri Korea Selatan berhasil meraih medali perak di Piala Dunia Epee Federasi Anggar Internasional (FIE) 2026.



Tim anggar nomor degen beregu putri Korea Selatan mengantongi medali perak di pertandingan beregu Piala Dunia Epee yang digelar di Wuxi, China pada tanggal 8 Februari lalu.



Tim tersebut berhasil maju ke babak final setelah menaklukkan tim Ukraina dengan skor 42-40, namun akhirnya dikalahkan oleh tim China di final dengan skor 45-35.



Tim anggar nomor degen beregu putri Korea Selatan berhasil melaju ke babak semi final secara berturut-turut di tiga Piala Dunia musiman tahun 2025-2026 setelah Piala Dunia di Kanada bulan Desember tahun lalu, dan Piala Dunia di Uni Emirat Arab bulan Januari lalu.



Sementara, tim anggar nomor degen beregu putra Korea Selatan berhasil meraih medali perak di tim pertandingan beregu degen yang digelar di Jerman pada tanggal 7 Februari lalu.



Peraihan medali oleh tim anggar nomor degen beregu putra Korea Selatan merupakan kali pertama dalam 3 tahun setelah Piala Dunia di Istanbul pada bulan Mei tahun 2023 lalu.



Kinerja tersebut menaikkan ekspektasi peraihan medali di Asian Games Aichi-Nagoya pada tahun ini.