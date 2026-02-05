Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

Bithumb Berikan Kompensasi pada Pengguna yang Mendapatkan Bitcoin Secara Tak Sengaja

Write: 2026-02-09 17:39:21Update: 2026-02-09 17:46:20

Bithumb Berikan Kompensasi pada Pengguna yang Mendapatkan Bitcoin Secara Tak Sengaja

Photo : YONHAP News

Bithumb, bursa kripto terbesar kedua di Korea Selatan, mulai memberikan kompensasi kepada pengguna yang terdampak oleh penurunan harga mendadak yang disebabkan oleh pembagian tidak sengaja 620.000 bitcoin selama acara promosi.

Pengguna yang mengalami kerugian akan menerima jumlah yang hilang, ditambah tambahan sepuluh persen.  

Bithumb juga membebaskan biaya transaksi selama satu minggu mulai pukul 12 malam Senin (09/02).  

Pengguna yang terhubung ke aplikasi seluler atau situs web bursa kripto pada saat kejadian berhak menerima pembayaran sebesar 20 ribu won, atau sekitar 14 dolar AS.

Alih-alih mengirimkan bitcoin senilai total 620 ribu won kepada 249 peserta seperti yang direncanakan selama acara pada Jumat (06/02), Bithumb secara tidak sengaja memberikan 620 ribu bitcoin, dengan setiap penerima mendapatkan rata-rata 2.490 bitcoin yang masing-masing bernilai 244 miliar won.

Meskipun Bithumb menghentikan perdagangan dan penarikan dari akun pengguna yang terdampak, harga bitcoin sementara anjlok menjadi 81,1 juta won setelah beberapa pengguna langsung menjual bitcoin yang mereka terima.

Bursa tersebut berhasil mengembalikan 99,7% bitcoin yang hilang secara langsung, namun sekitar 12,5 miliar won masih belum berhasil dikembalikan.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >