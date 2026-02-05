Atlet Snowboard Korsel, Yu Seung-eun Raih Medali Perunggu di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026

Photo : YONHAP News

Atlet snowboard Yu Seung-eun berhasil menyumbangkan medali perunggu bagi Korea Selatan dalam ajang Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026.Yu menempati posisi ketiga di antara 12 finalis dalam babak final snowboard big air putri yang digelar di Livigno Snow Park pada Senin (09/02). Ia mengumpulkan skor gabungan sebesar 171 poin.Pencapaian ini menandai medali kedua bagi kontingen Korea Selatan di ajang tersebut, menyusul peraihan medali perak oleh Kim Sang-kyum pada nomor parallel giant slalom putra yang diraih pada Minggu (08/02).Dalam disiplin snowboard big air, setiap atlet melakukan tiga kali lompatan, di mana dua skor tertinggi akan digabungkan untuk menentukan peringkat akhir.Medali emas pada pertandingan ini berhasil direbut oleh atlet asal Jepang, Kokomo Murase dengan total 179 poin. Sementara itu, posisi kedua atau medali perak diraih oleh Zoi Sadowski Synnott dari Selandia Baru dengan perolehan 172,25 poin.