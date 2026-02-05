Pemerintah Korsel Optimis Hubungan dengan Jepang Tetap Harmonis

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan menyatakan keyakinannya bahwa hubungan bilateral dengan Jepang akan terus berkembang meskipun partai pimpinan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi baru saja meraih kemenangan mutlak dalam pemilihan umum.Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengungkapkan pada Senin (09/02) bahwa Korea Selatan mengharapkan hubungan dengan Jepang terus maju dengan cara yang berorientasi ke masa depan, terlepas dari perubahan lanskap politik domestik di negara tersebut. Ia mencatat adanya konsensus luas antara kedua negara mengenai pengembangan hubungan bilateral yang stabil.Pada Minggu (08/02), Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin Takaichi berhasil mengamankan 316 dari total 465 kursi, melampaui ambang batas mayoritas dua pertiga di Majelis Rendah.Selama masa kampanye, Takaichi menekankan visi "Jepang yang kuat" dan merujuk pada kebijakan-kebijakan haluan kanan serta revisi konstitusi, yang akhirnya membuahkan kemenangan besar bagi partainya.Meskipun sejumlah pengamat menyuarakan kekhawatiran bahwa Takaichi mungkin akan mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih konservatif dan keras, pemerintah Seoul menyatakan percaya bahwa hubungan bilateral dapat terus meningkat berdasarkan pemahaman bersama yang telah dibangun kedua negara, tanpa bergantung pada situasi politik internal Jepang.