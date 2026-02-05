Korsel dan Arab Saudi Bahas Kerja Sama Pertahanan

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Ahn Gyu-back melakukan pertemuan dengan Menteri Garda Nasional Arab Saudi, Abdullah bin Bandar al-Saud guna membahas penguatan kerja sama pertahanan kedua negara.Kementerian Pertahanan Korea Selatan menginformasikan pada Selasa (10/02) bahwa pembicaraan tersebut berlangsung di sela-sela acara World Defense Show di Arab Saudi pada Senin (09/02).Dalam pertemuan tersebut, Ahn menyatakan bahwa kedua negara tengah membangun kemitraan yang semakin solid. Ia juga menyerukan pengembangan kerja sama yang saling menguntungkan di sektor pertahanan dan industri persenjataan.Menteri Arab Saudi turut menyampaikan dukungannya terhadap kerja sama pertahanan di berbagai bidang yang luas, termasuk pertukaran personel dan pendidikan militer, sembari memperluas kolaborasi dalam industri senjata.Selain melakukan pertemuan bilateral, Ahn juga menyempatkan diri bertemu dengan perwakilan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berpartisipasi dalam World Defense Show.Para pelaku industri meminta dukungan pemerintah yang lebih kuat untuk memperluas ekspor pertahanan. Menanggapi hal itu, pihak kementerian berjanji untuk terus mempromosikan industri pertahanan Korea (K-defense) di tingkat nasional serta membantu bisnis kecil dalam mengakses pasar ekspor global.