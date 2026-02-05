7 dari 10 Perusahaan Korsel Pastikan Rekrutmen Karyawan Baru Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Sebuah survei terbaru menemukan bahwa tujuh dari sepuluh perusahaan di Korea Selatan telah memfinalisasi rencana mereka untuk merekrut karyawan baru pada tahun ini.Berdasarkan survei yang dirilis oleh perusahaan teknologi sumber daya manusia, Incruit terhadap 873 perusahaan pada Selasa (10/02), sebanyak 73,4 persen responden menyatakan telah mengonfirmasi rencana perekrutan lulusan perguruan tinggi untuk tahun 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 7,9 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.Dilihat dari skala bisnisnya, persentase perusahaan besar yang telah memfinalisasi rencana rekrutmen melonjak drastis menjadi 87,3 persen, naik 33,3 poin persentase dari tahun lalu. Sementara itu, pada perusahaan menengah, angka tersebut meningkat menjadi 81,1 persen atau naik sebesar 14,7 poin persentase. Untuk kategori bisnis kecil, angka tersebut mengalami kenaikan tipis 2,7 poin persentase menjadi 69,8 persen.Pihak Incruit juga memperkirakan volume perekrutan akan meningkat pada tahun ini. Sebanyak 30,5 persen perusahaan berencana melakukan rekrutmen dalam skala dua digit, angka ini naik 8,4 poin persentase dibandingkan perolehan tahun lalu.