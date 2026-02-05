Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Ekonomi

Genjot Ekspansi Global, Pemerintah Korsel Kucurkan 144 Miliar Won untuk "Proyek K-Global"

Write: 2026-02-10 13:17:31Update: 2026-02-10 13:47:00

Photo : YONHAP News

Kementerian Sains, Teknologi, Informasi dan Komunikasi Korea Selatan berencana menginvestasikan lebih dari 140 miliar won atau setara 96 juta dolar AS tahun ini dalam "Proyek K-Global". Ini merupakan inisiatif pemerintah guna mendukung pertumbuhan global perusahaan-perusahaan inovatif di sektor kecerdasan buatan (AI) dan digital.

Pihak kementerian memaparkan rencana tersebut pada Selasa (10/02) dalam sebuah sesi pengarahan yang dihadiri oleh sekitar 500 perusahaan rintisan (startup) di bidang AI dan digital.

"Proyek K-Global" tahun ini terdiri dari 31 program dengan total anggaran mencapai 144,1 miliar won. Pendanaan tersebut akan dialokasikan untuk mendukung ekspansi luar negeri serta penyediaan infrastruktur bagi para startup di bidang AI, data, dan layanan komputasi awan (cloud).

Pada tahun ini, pemerintah menambahkan program baru yang memungkinkan perusahaan AI untuk mengembangkan dan mendemonstrasikan teknologi secara bersama-sama dengan organisasi dari sisi permintaan. Selain itu, terdapat pula program untuk membantu perusahaan kecil dan menengah dalam memperkuat kapabilitas TIK mereka.

Berdasarkan survei yang dilakukan kementerian terhadap 285 perusahaan peserta proyek tahun lalu, sebanyak 63 persen melaporkan adanya peningkatan investasi yang berhasil diraih hingga kuartal ketiga tahun lalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
