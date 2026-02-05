Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

PM Jepang Berterima Kasih atas Ucapan Selamat Presiden Lee terkait Kemenangan Pemilu

Write: 2026-02-10 13:20:53Update: 2026-02-10 13:47:27

Photo : YONHAP News

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi yang baru saja meraih kemenangan telak dalam pemilihan sela pada Minggu (08/02) lalu, memberikan respons atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung.

Melalui unggahan di platform X dalam bahasa Jepang dan Korea pada Senin (09/02) malam, Takaichi menyampaikan terima kasih kepada Lee atas ucapan selamat yang hangat tersebut.

Sebelumnya pada hari yang sama, Lee telah mengucapkan selamat kepada Takaichi melalui X atas kemenangan pemilunya. Dalam pesan tersebut, Lee menyatakan bahwa ia menantikan kedatangan Takaichi ke Korea Selatan dalam waktu dekat untuk melangsungkan pertemuan puncak berikutnya.

Takaichi menuliskan bahwa Jepang dan Korea Selatan adalah tetangga penting yang harus bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi komunitas internasional.

Ia menambahkan bahwa kedua pemimpin memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya nilai strategis dari hubungan bilateral. Pandangan ini ditegaskan kembali saat kunjungan Presiden Lee ke Prefektur Nara, Jepang pada bulan lalu.

Takaichi juga menyatakan harapannya untuk mengembangkan hubungan bilateral secara stabil dan berorientasi ke masa depan di bawah kepemimpinan masing-masing. Ia pun menegaskan kesiapannya untuk mengunjungi Korea Selatan dalam rangka pertemuan puncak selanjutnya.
