Presiden Lee Meminta Parlemen Percepat Legislasi UU

Write: 2026-02-10 14:15:42Update: 2026-02-10 15:32:35

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung memimpin sidang kabinet di Cheong Wa Dae pada hari Selasa (10/02). 

Saat sidang, Lee menyampaikan bahwa proses legislasi di Korea Selatan sulit mengejar perubahan dari dunia internasional yang tidak pasti, serta persaingan ketat antar-negara.

Selain penyatuan masyarakat dan langkah reformasi, proses legislasi juga dibutuhkan untuk memperkuat daya saing Korea Selatan. Peraturan atau hukum terkait bisa mendukung negosiasi perdagangan dengan luar negeri, mereformasi regulasi dari segi administrasi, memberikan ruang gerak, dan lainnya.

Presiden Lee pun meminta parlemen agar proses legislasi cepat dilakukan melalui kesepakatan antara partai berkuasa dan oposisi demi kepentingan nasional.

Presiden juga menginstruksikan pemeriksaan sistem manajemen darurat selama hari raya tahun baru Imlek, serta langkah pencegahan penyakit menular terhadap hewan peternakan, kebakaran hutan, dan lainnya.
