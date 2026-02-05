Kenaikan Tarif AS Dibatalkan Bila RUU Investasi Diselesaikan Secepatnya

Photo : YONHAP News

Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Kim Jeong-kwan menggelar pengarahan singkat mengenai agenda-agenda utama pada hari Senin (09/02).Menteri Kim mengatakan bahwa apabila Rancangan Undang Undang (RUU) Khusus Investasi di Amerika Serikat (AS) disahkan parlemen pada bulan Maret, ada kemungkinan AS menangguhkan kenaikan tarif terhadap Korea Selatan.Pada tanggal 26 Januari lalu, Presiden Donald Trump menyatakan kenaikan tarif impor terhadap sejumlah produk Korea Selatan dari 15% menjadi 25% di dalam jejaring media sosialnya karena parlemen Korea Selatan tidak menjalankan proses legislasi RUU Khusus Investasi di AS.Pada hari Senin, Majelis Nasional Korea Selatan membentuk komisi khusus untuk membahas penyelesaian RUU Khusus Investasi di AS yang menangani langkah lanjutan negosiasi tarif AS.Sejalan dengan pembentukan komisi tersebut, RUU Khusus Investasi di AS diperkirakan akan diselesaikan oleh partai berkuasa dan oposisi sebelum tanggal 9 Maret mendatang.Menteri Kim menjelaskan bahwa Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Howard Lutnick memberikan tanggapan positif atas langkah parlemen yang mempercepat penyelesaian RUU Khusus Investasi di AS.Dia menambahkan bahwa Gedung Putih belum menerbitkan perintah eksekutif yang secara hukum memberlakukan kenaikan tarif terhadap Korea Selatan hingga saat ini, sehingga diperkirakan upaya pemerintah Korea Selatan bisa diterima dengan baik.