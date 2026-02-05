Komisi Pelaksanaan MOU Investasi Korsel di AS Dibentuk

Photo : YONHAP News

Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian merangkap Menteri Strategi dan Keuangan Korea Selatan Koo Yoon-cheol memimpin rapat urusan perekonomian tingkat menteri dan wakil menteri pada hari Selasa (10/02).Dalam rapat, Koo memeriksa dan mengesahkan langkah pembentukan sistem pelaksanaan sementara nota kesepahaman (MOU) terkait investasi strategis antara Korea Selatan dan Amerika Serikat.Pemerintah Korea Selatan memberikan dukungan penuh dalam proses pemeriksaan RUU Khusus Investasi di AS yang disahkan oleh parlemen pada hari Senin (09/02) lalu. Namun, untuk mengimplementasikan RUU Khusus Investasi di AS, dibutuhkan waktu sekitar tiga bulan setelah RUU disahkan.Dengan alasan tersebut, pemerintah akan membentuk komisi pelaksanaan MOU untuk lebih dulu memeriksa proyek ekonomi dua negara sebelum mengesahkan RUU Khusus Investasi di AS.Sebelumnya, badan pemeriksaan awal dibentuk untuk memeriksa kelayakan proyek dari segi komersial, finansial, dan lainnya.Di samping itu, mereka juga membahas dukungan dana senilai 100 triliun won dalam proyek penerimaan pesanan industri strategis termasuk investasi terhadap industri AI, semikonduktor, bioteknologi, pertahanan, dan lain lain.