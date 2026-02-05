Nilai Ekspor Semikonduktor Q4 2025 Mencapai Titik Tertinggi Dalam Sejarah

Photo : YONHAP News

Badan Bea dan Cukai Korea Selatan mengumumkan data statistik perdagangan tiap perusahaan pada kuartal keempat tahun 2025 pada hari Selasa(10/02).Nilai ekspor total pada tahun lalu mencapai 189,8 miliar dolar AS dengan meningkat 8,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Ekspor barang modal senilai 119 miliar dolar AS memimpin kenaikan nilai ekspor, naik 16,5 persen. Sementara, nilai ekspor semikonduktor mencapai titik tertinggi dalam sejarah dengan 53,7 miliar dolar AS.Sedangkan, ekspor barang konsumsi mencapai 24 miliar dolar AS turun 4,4 persen, serta ekspor bahan baku berkurang 2,2 persen menjadi 46,8 miliar dolar AS.Kenaikan nilai impor barang modal paling tinggi yaitu 2,3 persen, dan disusul oleh produk kimia dan bahan baku, barang konsumsi, dan lainnya.Rasio Konsentrasi Perdagangan dari sepuluh perusahaan eksportir terbesar mencapai 43,4 persen, naik 5,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, serta rasio tersebut dari 100 perusahaan mencapai 69,1 persen.Angka tersebut mencapai titik tertinggi setelah data statistik dibuat sejak tahun 2010 lalu karena dipengaruhi peningkatan ekspor semikonduktor.