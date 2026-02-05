Lebih dari 27 Juta Warga Korsel Mudik Saat Liburan Tahun Baru Imlek

Photo : YONHAP News

Lebih dari setengah populasi Korea Selatan akan berpergian minggu depan selama liburan Tahun Baru Imlek.Menurut perkiraan yang dirilis oleh Kementerian Perhubungan pada Selasa (10/02), 27,8 juta orang diperkirakan akan bepergian selama periode enam hari penerapan langkah-langkah lalu lintas khusus dari 13-18 Februari, dengan rata-rata harian sekitar 8,3 juta perjalanan.Meskipun perkiraan total turun 13,3 persen dibandingkan tahun lalu, rata-rata harian diperkirakan naik 9,3 persen karena periode liburan yang lebih pendek tahun ini.31,4 persen warga Korea Selatan berencana untuk berwisata, 89,4 persen di antaranya berencana menghabiskan waktu liburan di dalam negeri.86,1 persen wisatawan domestik diperkirakan akan menggunakan kendaraan penumpang, sehingga rata-rata harian lalu lintas di jalan tol nasional diperkirakan mencapai sekitar 5,25 juta, naik 14,1 persen dari tahun lalu.Rata-rata 6,2 juta kendaraan diperkirakan akan melintasi jalan tol pada Hari Tahun Baru Imlek, naik 11 persen dibandingkan tahun lalu.Perkiraan menunjukkan bahwa perjalanan dari Seoul ke kota Busan di bagian tenggara akan memakan waktu tujuh jam pada tanggal 15 Februari, dan lima jam 40 menit untuk mencapai Mokpo di bagian barat daya.Bagi pengemudi yang kembali ke ibu kota pada tanggal 17 Februari, perjalanan dapat memakan waktu sepuluh jam jika berangkat dari Busan dan sembilan setengah jam dari Mokpo.Tarif tol akan dibebaskan mulai tanggal 15 hingga 18 Februari.Pihak berwenang menyatakan bahwa 242 jalan tol dan jalan raya di seluruh negeri akan ditetapkan sebagai zona kemacetan dan dikenakan langkah-langkah pengaturan lalu lintas komprehensif, sementara itu terdapat 21 jalan yang baru dibuka untuk kendaraan, beserta area bahu jalan sepanjang 294 kilometer.Operasi bus, kereta, pesawat terbang, dan kapal penumpang feri akan ditingkatkan sebesar 12,7 persen, dan jumlah kursi sebesar 9,7 persen.