Film Konser Stray Kids Menduduki Urutan Puncak di Box Office Global

Photo : KBS News

Film Stray Kids yang menayangkan pertunjukan konser mereka menimbulkan sensasi besar di box office di seluruh dunia.Menurut media entertainment di Amerika Serikat, Deadline Hollywood, ketenaran film konser Stray Kids berjudul "STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE" terasa luar biasa, sampai mendapatkan 19 juta dolar AS di 61 wilayah di dunia mulai tanggal 6-8 Februari lalu.Film tersebut paling banyak ditonton di Inggris dan Irlandia dalam tiga hari setelah ditayangkan.Film Stray Kids menggambarkan panggung dan energi luar biasa dari tur dunia DominATE Stray Kids yang berlangsung selama 1 tahun mulai bulan Agustus 2024 hingga Juli 2025.Menurut media luar negeri, kinerja film Stray Kids kali ini menunjukkan bahwa kekuatan bintang K-pop tidak kalah dengan artis nomor satu di AS seperti Taylor Swift.