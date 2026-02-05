Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Tangki Minyak di Gyeongsan Terbakar, Tidak Ada Korban Jiwa

Write: 2026-02-10 16:54:23

Photo : KBS News

Kebakaran terjadi di fasilitas penyimpanan minyak di kota Gyeongsan, bagian tenggara Korea Selatan, pada Selasa (10/02). Api berhasil dengan cepat dipadamkan dan tidak terdapat korban jiwa.

Menurut pihak kepolisian dan pemadam kebakaran, kebakaran dimulai sekitar pukul 07.47 pagi dengan ledakan keras di tangki penyimpanan minyak terbuka milik Daehan Oil Pipeline Corporation di Gyeongsan.

Tangki yang terbakar terletak dekat dengan lebih dari sepuluh fasilitas penyimpanan minyak sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa api dapat menyebar ke fasilitas lain.

Kebakaran berhasil dikendalikan berkat aktivasi sistem pemadam kebakaran internal, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

Pihak berwenang mengatakan petugas pemadam kebakaran sedang mendinginkan fasilitas tersebut sambil memindahkan bahan bakar dari tangki. Penyelidikan akan dimulai untuk menentukan penyebab kebakaran.
