AS Akan Kirim Delegasi ke Seoul untuk Diskusi Tarif Dagang dan Keamanan

Photo : YONHAP News

Delegasi Amerika Serikat (AS) dijadwalkan mengunjungi Korea Selatan paling cepat bulan ini guna membahas implementasi lembar fakta bersama terkait tarif dan keamanan. Delegasi tersebut dipastikan akan mencakup pejabat dari seluruh lembaga terkait.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Park Il menginformasikan dalam pengarahan rutin pada Selasa (10/02) bahwa pemerintah tengah berupaya agar kunjungan delegasi AS ke Seoul dapat terlaksana pada akhir bulan ini atau paling lambat pertengahan Maret mendatang.Park menjelaskan bahwa delegasi tersebut merupakan kelompok lintas pemerintah yang mencakup para pejabat dengan wewenang untuk berkonsultasi mengenai seluruh isu dalam lembar fakta bersama. Isu-isu strategis yang akan dibahas meliputi pengembangan kapal selam bertenaga nuklir, serta kerja sama di sektor energi nuklir dan industri galangan kapal.Delegasi AS tersebut kemungkinan besar akan menyertakan perwakilan dari Dewan Keamanan Nasional (NSC) serta departemen luar negeri, energi, dan peperangan.Seorang pejabat kementerian menambahkan bahwa hingga saat ini belum diputuskan mengenai mekanisme diskusi yang akan dilakukan oleh Seoul dan Washington. Namun, ia menyebutkan bahwa secara umum para peserta akan berkumpul dalam satu lokasi pertemuan atau mengadakan diskusi melalui pembagian sesi-sesi khusus.