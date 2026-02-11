Menteri Unifikasi Korsel Sampaikan Penyelasan ke Korut terkait Kasus Penyelundupan Drone Sipil

Photo : YONHAP News

Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chung Dong-young secara resmi menyampaikan penyesalannya atas dugaan penerbangan drone sipil ke wilayah Korea Utara. Ini merupakan kali pertama pemerintah menyatakan sikap tersebut secara formal.Penyesalan mendalam tersebut disampaikan oleh Chung kepada Korea Utara atas penyusupan drone yang dinilai sembrono baru-baru ini. Pernyataan itu ia ungkapkan dalam pesan ucapan selamat pada misa untuk rekonsiliasi dan persatuan nasional di Katedral Myeongdong, Seoul pada Selasa (10/02).Momen ini menjadi pertama kalinya seorang pejabat tinggi pemerintah menyatakan penyesalan kepada Pyongyang terkait kasus drone tersebut. Chung mengkritik aksi penyusupan drone yang dilakukan di bawah pemerintahan mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. Ia menyebut tindakan itu sebagai aksi berbahaya yang hampir memicu perang dan menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh terulang kembali.Lebih lanjut, Ia menekankan perlunya memulihkan kembali kesepakatan militer antar-Korea 19 September dengan cepat. Kesepakatan tersebut mewajibkan kedua Korea untuk menghentikan segala tindakan permusuhan di darat, laut, dan udara. Ia menambahkan bahwa tindakan permusuhan di udara harus segera dihentikan.Saat dikonfirmasi oleh KBS mengenai apakah pernyataannya tersebut telah dikoordinasikan sebelumnya dengan kantor kepresidenan, Chung menyatakan bahwa ia telah mendiskusikan masalah ini dengan Dewan Keamanan Nasional kepresidenan. Ia menegaskan bahwa pernyataannya dibuat dalam konteks koordinasi tersebut.