Presiden Lee dan Sekjen NATO Diskusi Kerja Sama Pertahanan

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte sepakat untuk menjaga komunikasi erat terkait perang Rusia di Ukraina serta situasi keamanan di Semenanjung Korea melalui sambungan telepon.Juru Bicara Kepresidenan, Kim Nam-joon menginformasikan pada Selasa (10/02) bahwa Lee dan Rutte telah bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan keamanan global serta kerja sama antara Korea Selatan dan NATO.Dalam percakapan yang dilakukan atas permintaan pimpinan NATO tersebut, kedua belah pihak menyetujui bahwa kerja sama berkelanjutan antara Korea Selatan dan NATO sangat diperlukan guna menghadapi tantangan keamanan dunia.Juru bicara tersebut menambahkan bahwa Lee menyoroti Korea Selatan sebagai mitra industri pertahanan yang optimal. Ia mengacu pada kerja sama pertahanan yang telah terjalin dengan banyak negara anggota NATO dan menyerukan adanya kemajuan substansial dalam kolaborasi industri senjata melalui dewan industri pertahanan Korea Selatan–NATO yang diluncurkan tahun lalu.Menanggapi hal tersebut, Rutte memberikan pujian tinggi atas kapabilitas industri pertahanan Korea Selatan dan menyatakan dukungannya untuk memperdalam kerja sama di sektor tersebut. Kedua belah pihak pun sepakat untuk memperkuat hubungan di berbagai bidang, termasuk pertahanan, luar angkasa, serta pertukaran informasi.