Korsel Catat Penambahan Tenga Kerja Terendah dalam 13 Bulan pada Januari 2026

Korea Selatan mencatatkan penambahan lapangan kerja sebanyak 100 ribu posisi pada Januari 2026. Angka ini menandai kenaikan terkecil dalam 13 bulan terakhir.Berdasarkan data dari Kementerian Data dan Statistik Korea Selatan yang dirilis pada Rabu (11/02), jumlah lapangan kerja mencapai 27,98 juta pada bulan lalu, atau naik 108 ribu dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.Pencapaian tersebut menandai kenaikan tahunan terkecil sejak Desember 2024, di mana saat itu terjadi kehilangan 52 ribu lapangan pekerjaan.Secara demografis, penyerapan tenaga kerja di kalangan usia 15 hingga 29 tahun merosot sebanyak 175 ribu. Sementara itu, lapangan kerja di kalangan usia 60 tahun ke atas meningkat 141 ribu, yang merupakan kenaikan terkecil sejak Januari 2021.Kehilangan pekerjaan juga terus berlanjut di industri-industri utama. Sektor manufaktur terpantau memangkas 23 ribu posisi, sedangkan sektor konstruksi kehilangan 20 ribu posisi sepanjang Januari.Tingkat partisipasi kerja penduduk usia produktif (usia 15 hingga 64 tahun) mencapai 69,2 persen, atau naik 0,4 poin persentase dari tahun sebelumnya.Namun, tingkat partisipasi kerja di kalangan usia 15 hingga 29 tahun justru turun 1,2 poin persentase secara tahunan menjadi 43,6 persen. Penurunan ini menandai kontraksi selama 21 bulan berturut-turut di segmen usia tersebut.