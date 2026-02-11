Perkuat Layanan Daerah, Korsel Tambah Kuota Mahasiswa Kedokteran Mulai 2027

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk memperluas kuota pendaftaran di 32 fakultas kedokteran di luar wilayah Seoul. Langkah ini diambil dengan penambahan rata-rata 668 orang mahasiswa setiap tahunnya antara tahun akademik 2027 hingga 2031 sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan medis regional, esensial, dan publik.Kementerian Kesehatan Korea Selatan menginformasikan bahwa keputusan tersebut dicapai dalam pertemuan komite pertimbangan kebijakan kesehatan pada Selasa (10/02).Pihak kementerian berencana meningkatkan kuota penerimaan di universitas-universitas tersebut sebanyak 490 orang pada 2027, kemudian 613 orang untuk tahun 2028 dan 2029, serta 813 orang setelah tahun 2030. Secara total, universitas di luar ibu kota akan menerima tambahan 3.342 orang mahasiswa selama periode lima tahun tersebut.Dengan adanya keputusan ini, kuota penerimaan mahasiswa kedokteran di luar Seoul akan mencapai 3.548 rekrutan pada 2027 dan menjadi 3.671 pada 2028 serta 2029.Langkah pemerintah untuk memperluas kuota setelah jeda selama dua tahun ini kini menjadi sorotan, terutama mengenai apakah kebijakan tersebut akan kembali memicu reaksi keras dari komunitas medis di Korea Selatan.