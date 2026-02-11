Tabrakan dengan Atlet AS, Tim Short Track Speed Skating Korsel Gagal Raih Medali di Olimpiade 2026

Photo : YONHAP News

Tim seluncur cepat lintasan pendek Korea Selatan harus merelakan peluang medali setelah mengalami insiden tabrakan dengan atlet Amerika Serikat (AS) di ajang Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026.Tim yang terdiri dari Choi Min-jeong, Kim Gil-li, Rim Jong-un, dan Hwang Dae-heon hanya mampu finis di urutan ketiga pada babak semifinal nomor estafet campuran 2.000 meter. Pertandingan tersebut berlangsung di Milano Ice Skating Arena pada Selasa (10/02). Hasil ini membuat mereka gagal melaju ke babak final.Insiden terjadi di tengah perlombaan saat atlet AS, Corinne Stoddard terpeleset dan bertabrakan dengan atlet Korea Selatan, Kim Gil-li yang saat itu sedang meluncur tepat di belakangnya. Kejadian tersebut membuat kedua tim kehilangan waktu yang sangat berharga dan memupus kesempatan mereka untuk memperebutkan medali.Meskipun sempat melakukan pertukaran estafet, tim Korea Selatan telah tertinggal terlalu jauh dan akhirnya finis di posisi ketiga di belakang Kanada dan Belgia.Pihak Korea Selatan sempat mengajukan banding agar dapat lolos ke babak selanjutnya dengan alasan adanya pelanggaran oleh pihak AS. Namun, hasil akhir pertandingan tetap disahkan dan tidak diubah oleh penyelenggara.