Ekspor Melonjak 44,4% dalam 10 Hari Pertama Februari

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan melonjak lebih dari 40 persen dalam 10 hari pertama Februari dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.Data dari Bea Cukai Korea yang dirilis Rabu (11/02) menunjukkan bahwa ekspor mencapai 21,4 miliar dolar AS selama periode tersebut, naik 44,4 persen dari tahun sebelumnya.Ekspor harian rata-rata juga naik 34,8 persen, karena jumlah hari kerja meningkat setengah hari dari tahun sebelumnya menjadi tujuh setengah hari.Pengiriman semikonduktor melonjak 137,6 persen, sementara ekspor kendaraan penumpang dan kapal menurun masing-masing 2,6 persen dan 29 persen.Ekspor ke China melonjak 54,1 persen, dan pengiriman ke Amerika Serikat dan Vietnam juga tumbuh lebih dari 38 persen masing-masing.Impor meningkat 21,1 persen menjadi 20,7 miliar dolar AS, menghasilkan surplus perdagangan sebesar 600 juta dolar AS.