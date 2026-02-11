KDI Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Korsel 2026 ke 1,9 Persen

Photo : YONHAP News

Institut Pengembangan Korea (KDI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tahun ini sebesar 1,9 persen, sedikit lebih tinggi dibanding perkiraan sebelumnya.Dalam laporan “Revisi Prospek Ekonomi KDI” yang dirilis Rabu (11/02), alasan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan lebih tinggi karena kuatnya ekspor semikonduktor serta pemulihan konsumsi.Angka tersebut direvisi naik 0,1 persen dibanding proyeksi sebelumnya yang dirilis pada November tahun lalu, yakni 1,8 persen.Proyeksi KDI ini lebih tinggi dibanding perkiraan Bank Sentral Korea sebesar 1,8 persen, namun lebih rendah dari proyeksi pemerintah yang sebesar 2,0 persen.Lembaga itu memperkirakan konsumsi swasta akan meningkat sekitar 1,7 persen, lebih tinggi dibanding tahun lalu yang sebesar 1,3 persen.Selain itu, investasi fasilitas diproyeksikan tumbuh sekitar 2,4 persen, meningkat dari 2,0 persen dibandingkan tahun lalu, seiring lonjakan investasi terkait semikonduktor. Namun, sektor di luar semikonduktor diperkirakan masih lesu.Tingkat pertumbuhan konsumsi swasta dan investasi fasilitas masing-masing direvisi naik 0,1 persen dan 0,4 persen dibanding proyeksi sebelumnya.KDI memperkirakan inflasi konsumen naik sekitar 2,1 persen tahun ini. Angka ini berlanjut seiring pemulihan konsumsi, meskipun harga minyak global menurun.Inflasi inti, yang tidak mencakup bahan pangan dan energi, diproyeksikan meningkat sekitar 2,3 persen, lebih tinggi dibanding 1,9 persen pada tahun lalu.Di sisi lain, KDI menambahkan bahwa ketidakpastian terkait tarif timbal balik Amerika Serikat dan tarif produk elektronik seperti semikonduktor masih tinggi, yang berpotensi menekan ekspor Korea Selatan ke depan.