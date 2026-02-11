Sidang Putusan Pemberontakan Yoon Akan Disiarkan Secara Langsung

Photo : YONHAP News

Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyetujui penayangan langsung sidang vonis mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang didakwa memimpin pemberontakan deklarasi darurat militer pada 2024.Pada Rabu (11/02) pengadilan menyetujui tayangan langsung sidang vonis yang dijadwalkan pada 19 Februari pukul 15.00.Sesuai keputusan pengadilan, sidang pada hari putusan akan direkam menggunakan peralatan pengadilan dan ditransmisikan secara langsung ke stasiun televisi, meskipun mungkin terjadi keterlambatan karena masalah teknis.Ini akan menjadi kali kedua sidang vonis Yoon disiarkan secara langsung, setelah siaran bulan lalu mengenai vonis bersalah dan hukuman penjara lima tahun atas tuduhan menghalangi penangkapan oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi.Bulan lalu, tim penasihat khusus Cho Eun-seok meminta hukuman mati untuk Yoon pada hari terakhir sidang pemberontakan, serta hukuman penjara seumur hidup untuk mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun atas tuduhan membantu pemberontakan.