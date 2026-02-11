Partai Demokrat Tangguhkan Diskusi Penggabungan Dengan Partai Inovasi Korea

Photo : KBS

Partai Demokrat Korea Selatan (DP) memutuskan untuk menghentikan pembahasan mengenai penggabungan Partai Demokrat dengan Partai Inovasi Korea. Keputusan ini diambil setelah konflik internal di Partai Demokrat selama 20 hari terakhir.Dalam konferensi pers Selasa (10/02) malam di Majelis Nasional, Ketua Umum DP, Jung Chung-rae menyampaikan keputusan penangguhan pembahasan penggabungan partai sebelum pemilihan kepala daerah.Namun, Partai Demokrat menegaskan bahwa meski diskusi penggabungan partai dihentikan untuk saat ini, langkah tersebut akan kembali didorong setelah pemilihan kepala daerah.DP juga menyinggung soal “solidaritas dan persatuan”, sehingga membuka peluang untuk menjalin kerja sama pemilu dengan Partai Inovasi Korea dalam Pilkada 3 Juni mendatang.Ketua Jung menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat, anggota Partai Demokrat, serta anggota Partai Inovasi Korea, seraya mengakui bahwa konflik terkait penggabungan partai terjadi karena kekurangannya.Pada Rabu (11/02), Ketua Partai Inovasi Korea, Cho Kuk, menyatakan menerima keputusan Partai Demokrat untuk membahas integrasi setelah pemilihan kepala daerah.Namun, ia meminta keterangan lebih lanjut apakah usulan “solidaritas dan persatuan” dari Partai Demokrat berarti kerja sama akan dimulai sejak pemilihan kepala daerah, serta menuntut sikap yang lebih jelas terkait hal tersebut.