Pasangan Lim Jong-hoon dan Shin Yu-bin Duduki Peringkat Pertama Tenis Meja Internasional

Photo : YONHAP News

Duo atlet tenis meja Korea Selatan, Lim Jong-hoon dan Shin Yu-bin, yang menjuarai WTT Finals Hong Kong 2025 pada Desember tahun lalu, kini berhasil naik ke peringkat satu dunia Federasi Tenis Meja Internasional (ITTF).Menurut situs resmi ITTF pada Rabu (11/02), pasangan Lim Jong-hoon dan Shin Yu-bin naik satu peringkat menjadi nomor satu dunia dalam peringkat ganda campuran pekan ketujuh tahun ini yang diumumkan pada 9 Februari.Ini menjadi pertama kalinya duet Lim dan Shin menduduki peringkat satu dunia di nomor ganda campuran.Pasangan China, Lin Shidong dan Kuai Man, yang sebelumnya menempati peringkat satu dunia dan menjuarai Singapore Smash tahun lalu, turun dua peringkat ke posisi ketiga setelah jumlah turnamen yang dihitung dalam pemeringkatan menyusut menjadi hanya lima ajang.Sebaliknya, pasangan Lim Jong-hoon dan Shin Yu-bin meraih 1.500 poin dari gelar juara Hong Kong Finals tahun lalu. Berkat partisipasi yang konsisten di berbagai turnamen hingga memenuhi jumlah maksimal delapan ajang yang dihitung dalam pemeringkatan, mereka berhasil naik ke peringkat satu dunia.Pasangan Lim Jong-hoon dan Shin Yu-bin dikenal sebagai “duo emas” setelah berhasil meraih medali perunggu nomor ganda campuran pada Olimpiade Paris 2024.Ajang berikutnya bagi pasangan tersebut adalah WTT Singapore Smash, yang akan digelar mulai 19 Februari hingga 1 Maret mendatang.