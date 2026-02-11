Presiden Lee Undang Ketua Partai Berkuasa dan Oposisi Bahas Pemerintahan

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung pada Kamis (12/02) akan mengundang para ketua dari dua partai utama, baik dari partai yang berkuasa maupun oposisi, ke Cheong Wa Dae untuk menggelar pertemuan yang disertai jamuan makan siang.Kepala Staf Kepresidenan Kang Hoon-sik dalam konferensi pers di Cheong Wa Dae pada Rabu (11/02) menyatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas langkah kerja sama lintas partai demi pemulihan kesejahteraan rakyat dan stabilitas pemerintahan.Kang menambahkan bahwa pertemuan tersebut tidak akan dibatasi oleh agenda tertentu dan dijadwalkan berlangsung sebagai pertukaran pandangan secara terbuka mengenai berbagai isu kenegaraan.Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Lee diperkirakan akan meminta kerja sama dari partai berkuasa dan oposisi guna mewujudkan perubahan nyata yang dapat dirasakan masyarakat.Selain itu, ia menegaskan bahwa Cheong Wa Dae akan terus menjalin komunikasi berkelanjutan dengan pimpinan partai pemerintah dan oposisi, serta membuka jalan bagi lompatan besar Korea Selatan bersama rakyat, berlandaskan persatuan dan kepercayaan.