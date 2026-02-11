Korsel dan Belanda Gelar Dialog Perdana 2+2 Diplomatik dan Industri

Photo : YONHAP News

Untuk pertama kalinya, Korea Selatan dan Belanda menggelar pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan otoritas diplomatik dan industri dari kedua negara.Menteri Luar Negeri Cho Hyun dan Kepala Perunding Perdagangan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Yeo Han-koo pada Rabu (11/02) mengadakan Dialog Tingkat Tinggi pertama Korea Selatan-Belanda dalam format 2+2 bidang diplomasi dan industri, bersama Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Reinette Klever di Seoul.Kedua pihak mengevaluasi perubahan lingkungan geoekonomi global serta meluasnya kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasional masing-masing. Mereka juga membahas upaya memperdalam kerja sama di bidang keamanan, ekonomi, kecerdasan buatan, siber, teknologi baru, industri semikonduktor, serta bahan baku strategis.Kedua pihak mengadopsi pernyataan bersama yang memuat komitmen untuk memperkuat kerja sama strategis dengan mewujudkan keterhubungan yang lebih erat dalam ekosistem semikonduktor. Mereka juga sepakat untuk menggelar pertemuan berikutnya dua tahun mendatang di Den Haag, Belanda.Forum ini dibentuk oleh kedua pihak pada Desember 2023.