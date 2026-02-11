Kemenlu Korsel Bentuk Tim Negosiasi Kapal Selam Tenaga Nuklir Jelang Dialog Dengan AS

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan telah membentuk tim khusus untuk menangani negosiasi terkait upaya pengembangan kapal selam bertenaga nuklir, menjelang kunjungan delegasi AS untuk pembicaraan kerja sama keamanan yang tercantum dalam dokumen bilateral.Menurut sumber diplomatik, kementerian tersebut baru-baru ini membentuk tim negosiasi kapal selam bertenaga nuklir di bawah Biro Urusan Amerika Utara.Langkah ini mencerminkan penilaian bahwa pengenalan kapal selam bertenaga nuklir akan memerlukan keterlibatan diplomatik yang luas tidak hanya dengan pemerintahan AS tetapi juga dengan Kongres dan lembaga riset.Tim baru ini akan berpartisipasi dalam tim tugas lintas kementerian yang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan dan bertindak sebagai saluran konsultasi dengan Washington terkait pengenalan kapal selam bertenaga nuklir.Kementerian Pertahanan bulan lalu membentuk tim serupa di bawah Biro Kebijakan Kekuatan Militer. Kedua kementerian diharapkan berkoordinasi melalui tim tugas antarlembaga.Delegasi AS diperkirakan akan mengunjungi Korea Selatan pada akhir bulan ini untuk membahas kerja sama keamanan yang tercantum dalam lembar fakta bersama, termasuk kapal selam bertenaga nuklir, energi nuklir, dan pembangunan kapal.