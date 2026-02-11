AS Minta Korsel Tingkatkan Impor Batu Bara

Photo : AP / Yonhap

Presiden Amerika Serikat (AS) menekankan bahwa dalam beberapa bulan terakhir pihaknya telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Korea Selatan, Jepang, India, dan negara-negara lain untuk meningkatkan ekspor batu bara AS secara signifikan.Pada Rabu (11/02), Trump pertama kalinya menyatakan bahwa ekspor batu bara AS berkaitan dengan kesepakatan dagang dengan Korea Selatan. Di Gedung Putih, Trump juga menegaskan bahwa batu bara merupakan sumber energi penting pagi keamanan nasional serta esensial bagi industri baja, perkapalan, dan kecerdasan buatan (AI).Pada 30 Juli tahun lalu, Trump mengumumkan AS dan Korea Selatan mencapai kesepakatan yang berisi pembelian gas alam cair (LNG) serta produk energi lainnya dari AS senilai 100 miliar dolar AS.Pernyataan terbaru Trump ditafsirkan bahwa batu bara kemungkinan masuk dalam kategori produk energi lainnya yang sebelumnya disebutkan.Selain itu, Trump juga memerintahkan Kementerian Pertahanan untuk menjalin perjanjian pembelian listrik dengan pembangkit listrik tenaga batu bara.Langkah itu dinilai bertentangan dengan upaya masyarakat internasional untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dalam rangka menanggulangi pemanasan global.​