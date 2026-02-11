Bintang K-pop Tampil sebagai Duta Warisan Budaya Tradisional Korea

Photo : YONHAP News

Bintang K-pop global, BTS dan BLACKPINK kini tampil sebagai 'duta' yang memperkenalkan warisan budaya tradisional Korea ke seluruh dunia.Menurut industri musik pada Rabu (12/02), BLACKPINK akan berkolaborasi skala besar dengan Museum Nasional mulai 26 Februari hingga 8 Maret. Kolaborasi dilakukan sekaligus merilis mini album terbaru berjudul "DEADLINE".BLACKPINK menjadi penyanyi K-pop pertama yang secara resmi melakukan kolaborasi skala besar dengan Museum Nasional Korea.Para anggota BLACKPINK akan berpartisipasi dalam memberikan panduan suara atau audio docent untuk delapan artefak perwakilan museum. Selain itu, bagian luar gedung museum akan disinari cahaya pink yang melambangkan BLACKPINK sebagai bentuk perayaan kolaborasi.Selain itu, mulai tanggal 26 Februari, sehari sebelum perilisan album, lagu baru BLACKPINK akan diputarkan di depan Prasasti Raja Gwanggaeto yang terletak di koridor utama "Path of History" di Museum Nasional Korea.Sementara itu, BTS yang akan melakukan comeback bulan depan dengan album studio kelima bertajuk "ARIRANG", telah memilih Gwanghwamun Square yang dianggap sebagai 'jantung Korea' sebagai lokasi konser pada tanggal 21 Maret mendatang.BTS berencana memulai penampilan dari bagian dalam Istana Gyeongbokgung, melewati gerbang Gwanghwamun dan Woldae hingga mencapai panggung utama yang didirikan di ujung utara Gwanghwamun Square.Agensi Big Hit Music menjelaskan, mengingat makna simbolis dari kata "Arirang", pihaknya ingin menyiapkan panggung pertamanya di tempat yang mewakili Korea Selatan.Meskipun konser masih satu bulan lagi, para penggemar BTS, "ARMY" di seluruh dunia sudah menunjukkan minat besar terhadap Istana Gyeongbokgung dan Gwanghwamun melalui media sosial.Pihak kepolisian memperkirakan akan ada hingga 260.000 orang yang memadati Gwanghwamun Square dan area pusat kota sekitarnya.Menariknya, konser ini juga akan disiarkan secara langsung ke lebih dari 190 negara melalui platform streaming Netflix.