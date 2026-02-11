Otoritas Perdagangan Korsel dan AS Kembali Berunding tentang Hambatan Non-Tarif

Photo : YONHAP News

Otoritas perdagangan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) kembali menggelar perundingan mengenai hambatan non-tarif di sektor otomotif, pertanian, dan digital.Kepala Negosiator Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-koo mengadakan pertemuan tertutup selama sekitar 90 menit dengan delegasi AS yang dipimpin oleh Wakil Perwakilan Dagang AS (USTR) Rick Switzer di Korea Selatan pada Rabu (11/02). Pertemuan itu berlangsung sepekan setelah kedua pihak bertemu di AS.Isu yang dibahas berupa hambatan non-tarif yang dalam dokumen kesepakatan kedua negara pada November tahun lalu. Isu utama meliputi pelonggaran pembatasan impor kendaraan, perbaikan prosedur karantina produk pertanian, serta kewajiban non-diskriminasi di sektor digital.Di bidang pertanian, telah dibentuk mekanisme untuk pelaksanaan kesepakatan, sementara di sektor otomotif dilaporkan tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan.Namun, sektor digital masih menjadi bidang dengan perbedaan tajam antara kedua negara, khususnya isu pengiriman data peta presisi tinggi ke luar negeri yang diminta oleh perusahaan seperti Google dan Apple.Pemerintah Korea Selatan berpendapat bahwa data peta harus disimpan di pusat data dalam negeri sementara pihak AS dilaporkan telah mengajukan langkah-langkah teknis untuk mengatasi kekhawatiran keamanan meskipun pusat data berada di luar negeri.Selain itu, pihak AS tetap mengkhawatirkan Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi untuk memperkuat tanggung jawab platform digital atas penyebaran informasi palsu.Namun, isu kebocoran informasi Coupang dan respons pemerintah Korea Selatan tidak menjadi agenda utama dalam pertemuan kali ini.