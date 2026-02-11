Rusia Akan Halangi Sanksi terhadap Korut di DK PBB

Photo : KBS News

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan bahwa Rusia akan menghalangi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menyetujui sanksi baru terhadap Korea Utara.Menurut kantor berita TASS dan RIA Novosti, Menteri Lavrov menyatakan bahwa Rusia dan China memastikan tidak ada sanksi yang disahkan DK PBB untuk Korea Utara.Dalam sesi tanya jawab di Majelis Rendah Rusia pada Rabu (11/02), ia menambahkan bahwa terdapat kesulitan mengesahkan resolusi untuk mencabut sanksi yang sebelumnya sudah diterapkan.Lavrov juga mengkritik penguatan kerja sama militer antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang, terutama pembahasan denuklirisasi. Lavror menilai denuklirisasi Korea Utara tidak sopan karena tekanan militer yang meningkat.Selain itu, Lavrov menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan pasukan Korea Utara yang berkontribusi dalam mengusir pasukan Ukraina dari wilayah perbatasan Rusia di Kursk.Ia juga menekankan bahwa Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif yang ditandatangani pada Juni tahun lalu memberikan kontribusi penting bagi pembentukan rancangan keamanan Eurasia, serta menyoroti kedekatan menyeluruh kedua negara, termasuk di bidang militer.Langkah Rusia ini dinilai sebagai upaya untuk semakin memperkokoh aliansi militer dengan Korea Utara sekaligus menunjukkan tekadnya untuk menjadi pelindung kuat Pyongyang dalam menghadapi tekanan internasional.