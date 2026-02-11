Pembangunan Pabrik Produksi Howitzer K9 di Rumania Dimulai

Photo : YONHAP News

Kepala Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan, Lee Yong-cheol mengunjungi Rumania pada tanggal 10-11 Februari untuk mendukung ekspor industri pertahanan.Ia menghadiri upacara peletakan batu pertama pabrik produksi howitzer K9 milik Hanwha Aerospace yang berlokasi di Provinsi Dâmbovița, Rumania pada Rabu (11/02).Pabrik itu dibangun berdasarkan kontrak pengadaan K9 yang ditandatangani antara Hanwha Aerospace dan pemerintah Rumania pada Juli 2024.Selama berada di Rumania, Lee menemui sejumlah pejabat tinggi termasuk Kepala Sekretariat Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Ketua Dewan Provinsi Dâmbovița untuk membahas penguatan kerja sama industri pertahanan antara kedua negara.Saat ini, Rumania sedang mendorong proyek pengadaan pertahanan berskala besar untuk memodernisasi kekuatan lapis bajanya.Proyek utama yang menjadi target perusahaan Korea Selatan adalah pengadaan kendaraan tempur infanteri dan tank tempur utama generasi berikutnya, di mana model yang menjadi target adalah kendaraan lapis baja Redback dari Hanwha Aerospace dan tank K2 dari Hyundai Rotem Hyundai Rotem.Lee menekankan keunggulan performa industri pertahanan Korea Selatan, harga yang kompetitif, serta kemampuan memenuhi jadwal pengiriman sesuai komitmen.Ia juga menyampaikan bahwa tank K2 dan kendaraan lapis baja Redback dapat menjadi mitra kunci dalam modernisasi militer Rumania.